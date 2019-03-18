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Mısır'daki idamlara kısa filmle dikkati çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi, 15 ülkeden 40 öğrenciyle Mısır’da idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak ve olayı protesto etmek amacıyla kısa film çekti

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi, 15 farklı ülkeden 40 öğrenciyle Mısır’da idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak ve olayı protesto etmek amacıyla kısa film çekti.

Şube Başkanı Huzeyfe Aksalan, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenciler olarak dünyada yaşanan zulümlere kendi dillerinde cevap verdiklerini belirtti.

Mısır'da yaşanan zulümlere dikkati çekmek için de kısa film hazırladıklarını ifade eden Aksalan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 farklı ülkeden 40 öğrenciyle bir araya geldik ve kısa film çektik. Coğrafyalarımızda yaşanan zulümlere baş kaldırabilmek adına bunu yaptık. 2013 yılında Mısır’da yaşanan askeri darbeden sonra Mısır halkına yapılan zulmü dile getirebilme adına 'Bedenler Ölür Fikirler Ölmez' sloganıyla Mısır mahkemelerinin vermiş olduğu idam kararlarını protesto ettik. Daha çiçeği burnunda gençlere yapılan zulmü dile getirme adına farklı dillerde bu zulme başkaldırdık. Bu ilk başkaldırışımız değildi. Son da olmayacak. Zulümler devam ettiği sürece zalimleri dünyaya duyurmaya kendimize misyon edindik."

Aksalan, filmde Mısır'daki gençlerin idam ediliş anını canlandırdıklarını ve 10 dilde “Bedenler Ölür Fikirler Ölmez” diye haykırdıklarını belirterek, çektikleri kısa filmi çeşitli sosyal medya kanallarında yayımladıklarını aktardı.

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