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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

AGD Karabük Şubesi üyeleri, 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi

Karabük'te, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi üyeleri, Kemal Güneş Caddesi üzerinde Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı üyesi 9 gencin idam edilmesine tepki gösterdi.

Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, idamların üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Bu kararların adil olmadığını belirten Gündoğdu, "Mısır’da seçimle başa gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarptırılmıştır. İdama çarptırılanların çoğu Mursi’yi destekleyen Müslüman Kardeşler üyesi ve Müslüman Kardeşlerle bağlantısı olan Mısırlılardır. Üst mahkeme bu cezaların bir kısmını iptal etse de yıl içerisinde Mısır’da 15 kişi idam edilmiştir. Yapılan son infaz gösterdi ki, Darbeci Sisi’nin ölüm cezasını kullanması tam bir insan hakları krizi halini almıştır. Verilen karar ve yapılan idam karşısında Batı bir kez daha insanlık suçu işlenmesine göz yummuştur." diye konuştu.

"Mısır'da idamlar durdurulmalıdır. İnsan haklarına ve adil yargılamaya riayet edilmelidir." diyen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Mısır'da zulümler biran önce dinmeli, başta Mursi olmak üzere bütün mazlum kardeşlerimiz zindanlardan çıkarılmalıdır. İslam coğrafyasıyla aralarındaki sıkıntıları gidermek yönünde adımlar atılmalıdır. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler, İslam ülkeleri liderlerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve D8’in bu konuda toplanıp kararlar alarak fiili adımlara dönüştürmesini talep ediyoruz. Bu zulümler bir gün muhakkak dinecek ve adil bir nizam tesis edilecektir."

Protesto, açıklamanın ardından sona erdi.

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi Aziz Gündoğdu idam Karabük mısır

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