Mısır'daki idamlara tepki

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınamak amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Elazığ İnsani Yardım Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Davet ve Kardeşlik Vakfı üyeleri adına ortak açıklama yapan TÜGVA Üniversite Başkanı Gündüzalp Altunkaya, Mısır'da son günlerde mahkemelerce verilen idam kararlarının siyasi olduğunu söyledi.

Mısır’da 2013 yılında halkın iradesine darbe vurup "Sisi Cuntası"nın başa geldiğini hatırlatan Altunkaya, darbeye direnenlerin meydanlarda katledildiğini ve bu suçların her geçen gün artığına işaret etti.

Darbe sonucunda halkın meşru temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve onun dava arkadaşlarının hapsedilip uydurma suçlar ile idam edildiğini belirten Altunkaya, şunları kaydetti.

"Mısır’da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz şehit edilmiştir. Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinesine dönüşmüştür. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır."

Daha sonra, Mısır'da idam edilen darbe karşıtları için dualar okunmasının ardından protestocu grup dağıldı.

