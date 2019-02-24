HABER

Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:30 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine tepki gösterildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınamak amacıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Elazığ İnsani Yardım Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Davet ve Kardeşlik Vakfı üyeleri adına ortak açıklama yapan TÜGVA Üniversite Başkanı Gündüzalp Altunkaya, Mısır'da son günlerde mahkemelerce verilen idam kararlarının siyasi olduğunu söyledi.

Mısır’da 2013 yılında halkın iradesine darbe vurup "Sisi Cuntası"nın başa geldiğini hatırlatan Altunkaya, darbeye direnenlerin meydanlarda katledildiğini ve bu suçların her geçen gün artığına işaret etti.

Darbe sonucunda halkın meşru temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve onun dava arkadaşlarının hapsedilip uydurma suçlar ile idam edildiğini belirten Altunkaya, şunları kaydetti.

"Mısır’da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz şehit edilmiştir. Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinesine dönüşmüştür. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır."

Daha sonra, Mısır'da idam edilen darbe karşıtları için dualar okunmasının ardından protestocu grup dağıldı.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
İtfaiyecilerin topladığı binlerce ilaç Hatay'da ihtiyacı olanlara gönderilecekİtfaiyecilerin topladığı binlerce ilaç Hatay'da ihtiyacı olanlara gönderilecek
Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladıGönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Ergan Dağı'nda inanılmaz görüntüler!

Çanakkale'de okullar tatil edildi

Kar yağışının ardından ilk tatil haberi geldi

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

Anne babanın öldüğü kazada 1 yaşındaki bebek yaralandı

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.