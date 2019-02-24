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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Batman'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınamak amacıyla basın açıklaması yapıldı

Batman'da, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi kınandı.

Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri toplandıkları Gülistan Caddesi Özgürlük Anıtı önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan platformun dönem sözcüsü Latif Kaya, Mısır'da 30 Haziran 2012 yapılan seçimle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin daha ilk yılını doldurmadan ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'nin desteklediği Sisi'nin komutasındaki Mısır ordusu tarafından, yapılan bir darbeyle iktidardan düşürüldüğünü anımsattı.

Ardından darbe karşıtı sivil gruplara yönelik yargısız infazlar yapıldığına işaret eden Kaya, "Bu katliamlarda, sayısı henüz tam tespit edilememiş binlerce masum insan katledilmiştir." dedi.

Son olarak Mısır'da 2015 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Bereket olayı ile ilgili 9 kişiye verilen idam cezasının 20 Şubat günü infaz edildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Kendi ülkelerinde idam hükümleri uygulamayan ve her fırsatta idama karşı olduklarını vurgulayan Avrupa ve sözde gelişmiş ülkeler, islam coğrafyasındaki zulümlere ve idamlara kayıtsız kalarak bu suçlara ortak olmaktadırlar. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği İnsan Hakları Komitesi, Arap Birliği İnsan Hakları Komitesi, BM İnsan Hakları Konseyi gibi yapılara idamların normalleşmesini engelleme adına çağrımızı yineliyoruz."

Okunan dua ile son bulan basın açıklamasına, AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ile AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin de katıldı.

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