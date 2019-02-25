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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Kaya: - "1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi'nin Lahey Adalet Divanında yargılanmasını talep ediyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Konak Meydanı'nda toplanan grup "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Firavun'un Hazreti Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerinin, binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapıldığını belirtti.

"Sisi cuntasının" masum insanları idam etmeyi sürdürdüğünü, dünyanın ise bu duruma kayıtsız kaldığını aktaran Kaya, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor." dedi.

Mısır'da yaşananlara seyirci kalınmamasını isteyen Kaya, şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak, Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. BM'nin daha kararlı adımlar atmasını istiyoruz. 1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi'nin Lahey Adalet Divanında yargılanmasını talep ediyoruz."

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