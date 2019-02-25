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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta vatandaşlar, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi

Zonguldak'ta vatandaşlar, Mısır'daki idamları protesto etti.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği öncülüğünde kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, pankart açarak "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, burada yaptığı açıklamada, bir tarafta emperyalizm ve onların "iş birlikçi kuklaları", diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitleler ile onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanların olduğunu söyledi.

Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışıldığını ifade eden Aşkar, şunları kaydetti:

"Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin 'vasat'laşması ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. 'Yeni bir dünya mümkün.' diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir."

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okunmasının ardından dağıldı.

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