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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Adana ve Mersin'de Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi - Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer: - "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz."

Adana ve Mersin'de, Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi.

Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da emperyalist ülkelerin desteğiyle her gün yeni idamların gerçekleştiğini belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) idamları durdurma çağrısının da karşılık bulmadığını söyledi.

İdam edilenlerin ailelerinin gözyaşının vicdanları yaraladığını vurgulayan Sezer, "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz." dedi.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Abdullah Çelik de il binasında yaptığı açıklamada, Mısır'da Mursi hükümetine darbe yapan Sisi'nin, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini anımsattı.

Sisi hükümetinin bugüne kadar 165 masumu idam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi."

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