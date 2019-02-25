DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyyüp Değer, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen onlarca kişinin bulunduğunu belirtti.

Bangladeş, Doğu Türkistan, Filistin, Arakan, Yemen ve Suriye'de kan, savaş, katliam, idam ve gözyaşının hakim olduğunu dile getiren Değer, şöyle konuştu:

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitleler ile onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenler ile İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Cuntacı Sisi ile destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimize rahmet, ailelerine ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz."

- Şırnak

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Cizre ilçesindeki şube binasında düzenlenen basın toplantısında, firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.