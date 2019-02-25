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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Eyyüp Değer, il binasında yaptığı açıklamada, Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen onlarca kişinin bulunduğunu belirtti.

Bangladeş, Doğu Türkistan, Filistin, Arakan, Yemen ve Suriye'de kan, savaş, katliam, idam ve gözyaşının hakim olduğunu dile getiren Değer, şöyle konuştu:

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitleler ile onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenler ile İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Cuntacı Sisi ile destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimize rahmet, ailelerine ve İslam alemine başsağlığı diliyoruz."

- Şırnak

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Cizre ilçesindeki şube binasında düzenlenen basın toplantısında, firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlığın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Çatı, "Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz." dedi.

- Siirt

Memur-Sen Siirt İl Başkanı Murat Şeker de yaptığı açıklamada, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini kınadı.

Mazlum toplumlar ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu 'demokrasi kahramanı" ilan edebiliyor. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur."

- Bingöl

Memur-Sen Bingöl İl Temsilciliğince Saat Kulesi önünde düzenlenen etkinliğe katılan grup, Sisi aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Başkanı Mücahit Çelik, dünyanın birçok ülkesinde Müslümanların işkencelere maruz kaldığını söyledi.

Dünya Müslümanlarının bu gidişe sessiz kalmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çelik, "İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz." diye konuştu.

Grup, okunan duanın ardından dağıldı.

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