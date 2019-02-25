Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Samsun'da Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi. Memur-Sen Çankırı İl Temsilciliği öncülüğünde Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak idamları kınadı. Sendikanın İl Temsilcisi Kasım Karatekin, burada yaptığı açıklamada, İslam dünyasının her yerinde kan, savaş, katliam ve idam olaylarının yaşandığını söyledi. Mısır'da yaşanılanların dünyadaki safları açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Karatekin, "Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar." ifadelerini kullandı. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların yalnızlaştırıldığını ve itibarsızlaştırıldığını belirten Karatekin, şunları kaydetti: "Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla diktatör diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz."

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okunmasının ardından dağıldı. - Çorum Çorum'da 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Saatçi, grup adına yaptığı açıklamada, Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masum insanı idam ettiğini, 600 kişinin de Mısır zindanlarında idam edilmeyi beklediğini belirtti. Birleşmiş Milletlerin (BM) idamların durdurulması çağrısının da boşlukta yankılanıp söndüğünü ifade eden Saatçi, "Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteğiyle her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor." dedi. Mısır'da yaşananların, dünyadaki safların netleştiğinin göstergesi olduğunu belirten Saatçi, şöyle devam etti: "Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgülük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı saftalar. Mısır'daki idamların durdurulması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz."

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın ve vatandaşlar da katıldı. - Kastamonu Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi Mehmet Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Sisi hükümetinin bugüne kadar göstermelik yargılamalarla 165 masumu idam ettiğini belirtti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin olduğunu ifade eden Öz, "Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor. Kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor." değerlendirmesinde bulundu. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanların dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya ve yok edilmeye çalışıldığına işaret eden Öz, şunları kaydetti: "Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla diktatör diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar. Biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."