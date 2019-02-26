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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:28 | Son Güncelleme

Amasya'da Memur-Sen üyeleri, Mısır'daki idamlara tepki göstererek protesto etti

Amasya'da, Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Amasya İl Temsilciliği öncülüğünde Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak idamları kınadı.

Sendikanın İl Temsilcisi Recep Eliaçık, burada yaptığı açıklamada, İslam dünyasının her yerinde kan, savaş, katliam ve idam olaylarının yaşandığını söyledi.

Mısır'daki hapishanelerde ağır işkenceler altında idam edilmeyi bekleyen 600 kişi olduğunu belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arşıalaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun, aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor, dünya sessiz. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz."

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okunmasının ardından dağıldı.

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Amasya Mısırdaki idamlar protesto

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