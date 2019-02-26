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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:33 | Son Güncelleme

Mısır'daki idamlara tepki

Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM), Mısır'da Müslümanların idam edilmesini basın açıklamasıyla kınadı.

Ulu Cami önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını okuyan ASİM Genel Başkanı Mahmut Eraslan, Adana'dan Mısır'daki Sisi cuntasını kınadıklarını söyledi.

Sisi'nin yaptığı darbeyle Rabia Meydanı'nda binlerce masum insanı katlettiğini ifade eden Eraslan, cuntanın kurduğu yargının da hukuk cinayeti işleyen siyasi bir çete olduğunu belirtti.

Sisi cuntasının arkasına aldığı emperyalist güçlerle yeni idamlar gerçekleştirdiğini dile getiren Eraslan, şunları kaydetti:

"Cunta yönetiminin uyguladığı Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçtü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İş Birliği Teşkilatına ve uluslararası toplumlara acil toplanmaları çağrısı yapıyoruz. Zalimleri ahirette de dünyada da bekleyen hüsrandır. Zulüm ile abad olunmaz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

Basın açıklamasının ardından bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Asım mısır

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