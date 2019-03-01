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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Platformunca "Zulme dur de" konulu 3 dilde basın açıklaması yapıldı - Şanlıurfa'da ise kefeni andıran beyaz önlük giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kıldı

Mısır'daki idamlara tepki olarak Kahramanmaraş'ta "Zulme dur de" konulu 3 dilde basın açıklaması yapıldı, Şanlıurfa'da ise gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Kahramanmaraş Platformu; Mısır, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Filistin, Yemen ve İslam coğrafyasında yaşanan acı ve gözyaşının dinmesi için etkinlik düzenledi.

Platform sözcüsü Yusuf Bülbül, Ulu Cami önünde yaptığı basın açıklamasında, dünyadaki savaşların, yokluğun, yoksulluğun, açlığın, kıtlığın, zulmün, acının, kan ve gözyaşının neredeyse tamamının, Müslümanların yaşadığı topraklarda meydana geldiğini söyledi.

Doğu Türkistan, Mısır, Arakan, Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan ve Irak'ın kan ağladığını, ümmet coğrafyasındaki zulümlerin bitmediğini, kan, gözyaşı ve acının dinmediğini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Darbeci Sisi hükümeti göstermelik yargılamalarla bugüne kadar 165 kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin devam eden yargı tiyatrolarında yeni idam kararları veriliyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç kardeşimiz, bu alçak ve zalim cunta tarafından haksız yere idam edildi. Allah şehadetlerini kabul etsin."

Mısır'da hafta sonu düzenlenen Avrupa Birliği-Arap Birliği Zirvesi'nin asla bir tesadüf olmadığına dikkati çeken Bülbül, ümmet coğrafyasındaki zulümlere ve sömürüye "dur" demek, Doğu Türkistanlı, Mısırlı, Yemenli, Arakanlı, Suriyeli, Filistinlilerin yanında olduklarını Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya duyurmak için toplandıklarını belirtti.

Bülbül'ün açıklamasının ardından basın bildirisi, İngilizce ve Arapça da okundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Mısır'da darbe karşıtı olduğu için idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde kılınan Cuma namazı sonrası Mısır için bir araya geldi.

Ellerinde "Mursi'ye selam direnişe devam", "Zalim Sisi Mısır'dan defol", "Mısır'da idamlar dursun" yazılı dövizler taşıyan grup, darbe aleyhine sloganlar attı.

İdam edilen 9 gencin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı kefeni andıran beyaz önlük giyen 9 gencin de aralarında bulunduğu grup, başta Mısır'da şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını ise Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Vedat Savaş okudu.

Mısır'da 6 yıl önce gerçekleştirilen darbede binlerce kişinin şehit edildiğini hatırlatan Savaş, Türk halkı olarak Mısır'da zulme uğrayan Müslümanların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 hafta önce 3 gencin Mısır'da idam edildiğini hatırlatan Savaş, "3 genç idam edilirken sesimizi yükseltseydik firavun Sisi, 9 genç kardeşimizi idam etmeye cesaret edemeyecekti. Eğer bugün sesimizi yükseltmezsek Mısır'da idamlar yine devam edecektir. Şehitlerimizin mübarek kanlarının hesabı elbet bir gün sorulacaktır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dua ettikten sonra alandan ayrıldı.

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Kahramanmaraş Kahramanmaraş Platformu Mısır'da idam edilen 9 genç Şanlıurfa tepki

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