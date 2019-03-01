Mısır'daki idamlara tepki olarak Kahramanmaraş'ta "Zulme dur de" konulu 3 dilde basın açıklaması yapıldı, Şanlıurfa'da ise gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Kahramanmaraş Platformu; Mısır, Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Filistin, Yemen ve İslam coğrafyasında yaşanan acı ve gözyaşının dinmesi için etkinlik düzenledi.

Platform sözcüsü Yusuf Bülbül, Ulu Cami önünde yaptığı basın açıklamasında, dünyadaki savaşların, yokluğun, yoksulluğun, açlığın, kıtlığın, zulmün, acının, kan ve gözyaşının neredeyse tamamının, Müslümanların yaşadığı topraklarda meydana geldiğini söyledi.

Doğu Türkistan, Mısır, Arakan, Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan ve Irak'ın kan ağladığını, ümmet coğrafyasındaki zulümlerin bitmediğini, kan, gözyaşı ve acının dinmediğini dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"Darbeci Sisi hükümeti göstermelik yargılamalarla bugüne kadar 165 kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin devam eden yargı tiyatrolarında yeni idam kararları veriliyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç kardeşimiz, bu alçak ve zalim cunta tarafından haksız yere idam edildi. Allah şehadetlerini kabul etsin."