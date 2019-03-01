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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

TÜGVA, MTTB, Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Mısır'daki idamları kınadı

Karabük'te Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde cuma namazının ardından Mısır'daki idamların kınandığı bir basın açıklaması düzenlendi.

TÜGVA Karabük Teşkilat Başkanı Muhammed Kurt, grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'da 2013'te halkın iradesine darbe vurulup Sisi cuntasının başa gelmesi ve Rabia Meydanı'nda darbeye direnen halkın hunharca katledilmesiyle başlayan sürecin, cuntanın hukuksuz ve keyfi suçlamalarıyla zulümde her geçen gün yepyeni bir boyut kazandığını söyledi.

Muhammed Mursi ve dava arkadaşlarının hapsedilerek, haklarında yapılan uydurma suçlamalar sonucu bir kısmının idama mahkum edildiğini, bir kısmının da hakkında ağır cezalar verildiğini ifade eden Kurt, "Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz ki Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir." diye konuştu.

Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemelerinin, birer idam makinelerine dönüştüğünü aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum, kardeş olma ve ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı ve bütün dünyanın Mısır'da üç maymunu oynadığı bugünlerde Müslüman kardeşlerimizin sesi olma misyonumuzu yeniden kuşattırmalıdır. Bizler biliyoruz ki, bu ümmet Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşadıkça daima güçlü olacak ve o zalimlerin tuzakları kendi başlarına dönecektir."

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