Karabük'te Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde cuma namazının ardından Mısır'daki idamların kınandığı bir basın açıklaması düzenlendi.

TÜGVA Karabük Teşkilat Başkanı Muhammed Kurt, grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'da 2013'te halkın iradesine darbe vurulup Sisi cuntasının başa gelmesi ve Rabia Meydanı'nda darbeye direnen halkın hunharca katledilmesiyle başlayan sürecin, cuntanın hukuksuz ve keyfi suçlamalarıyla zulümde her geçen gün yepyeni bir boyut kazandığını söyledi.

Muhammed Mursi ve dava arkadaşlarının hapsedilerek, haklarında yapılan uydurma suçlamalar sonucu bir kısmının idama mahkum edildiğini, bir kısmının da hakkında ağır cezalar verildiğini ifade eden Kurt, "Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz ki Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir." diye konuştu.