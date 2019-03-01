Mısır'daki idamlara tepki

Darbenin ardından iktidarı ele geçiren Sisi'nin ülkeyi demir bir yumrukla yönettiğini aktaran Polat, "Altı yıldır binlerce masum Mısırlı insanı katlettiler. Başta Müslüman Kardeşler Hareketi mensubu bakan, milletvekili, bürokrat ve yetkilileri olmak üzere darbeye karşı direnen yüz binlerce Müslüman'ı tutukladılar, zindanlara attırdılar. Akla hayale gelmeyecek işkencelere maruz bıraktılar. Binlercesini yurdundan, yuvasından, ülkesinden kaçmak zorunda bıraktılar. O günlerde başta Rabia ve Nahda Meydanları olmak üzere birçok yerde, hatta kendi evlerinde halkın üzerine yaylım ateşleri açarak yüzlercesini katletti, yüz binlercesini yaraladı." ifadelerini kullandı.

Zulme direnen Mısır halkını susturmak için darağaçları kurulduğunu ve son 6 ayda iki yüze yakın Mısırlı masum gencin suçsuz yere idam edildiğini bildiren Polat, şöyle devam etti:

"Dünya kamuoyunun nabzına ve tepkisine göre, binlercesini de idam etmeye hazırlanıyor. Şu anda Mısır'ın sözde mahkemeleri, hiçbir hukuki delil olmadan 529 Müslüman hakkında idam kararı vermiş. Yeni idam kararları için hazırlık yapmaktadır. Dünyanın sessizliğini gören Sisi, son 15 günde idamları hızlandırdı. Küçük Firavun tam 6 yıldır zulümde sınır tanımıyor, Mısırlı gençlerin kanına doymuyor."

Konuşmanın ardından bir süre slogan atan grup, Sisi'nin fotoğrafını yaktı, daha sonra Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

