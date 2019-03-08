HABER

Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi

Kastamonu'daki sivil toplum kuruluşları tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Nasrullah Meydanı'nda düzenlenen programda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Eğitim-Bir-Sen, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Yedi Hilal'in Kastamonu temsilcilikleri tarafından Mısır'daki idamlar protesto edildi.

TÜGVA İl Temsilcisi Burak Arslan, burada yaptığı konuşmada, Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki sürecin son idam kararlarıyla adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüştüğünü söyledi.

Uydurma suçlamalarla 9 kişinin şehit edildiğini anlatan Arslan, "Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır." dedi.

Mısır'daki yöneticilere, yargıçlara ve hakimlere seslenen Arslan, şunları kaydetti:

"Bu dava öyle bir dava ki, öyle bir güneş ki bu güneşi ne Firavun ne Nemrut söndürebildi. Siz de söndüremeyeceksiniz. Mısır'daki özgürlük mücadelesi zaferle sonuçlanacaktır. Allah bizimle beraberdir ve ümmetin tekrar yüzünün güleceği günler elbet gelecektir. 'Ümmetin sessizliğini sana şikayet ediyorum' diyen aziz şehidimizin dilekçesine yenileri eklenmeden mazlumlar için en gür sedamızla ses verelim."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Batman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 zanlı tutuklandıBatman'da fünyeyle patlatılan bomba yüklü araçla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Macron, Kamerunlu kadın hakları savunucusu Doumara’yı ödüllendirdiMacron, Kamerunlu kadın hakları savunucusu Doumara’yı ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU mısır protesto

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı!

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıranlar hakkında mahkeme kararını verdi!

Vatan Şaşmaz’ın görüntüleri sızdırılmıştı

Cenazede gerinlik! Sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Cenazeyi sit alanına defnetmek isteyince ortalık karıştı

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Toplu taşımada 18 bin lira unutuldu

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Dehşet anlarını anlattı: Kızım 'Anne' dedi, sonrası yok

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

Almanya'da 300 bin kişiyi dolandırdı! Denizli'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.