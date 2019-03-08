Mısır'daki idamlara tepki

Uydurma suçlamalarla 9 kişinin şehit edildiğini anlatan Arslan, "Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır. Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır." dedi.

"Bu dava öyle bir dava ki, öyle bir güneş ki bu güneşi ne Firavun ne Nemrut söndürebildi. Siz de söndüremeyeceksiniz. Mısır'daki özgürlük mücadelesi zaferle sonuçlanacaktır. Allah bizimle beraberdir ve ümmetin tekrar yüzünün güleceği günler elbet gelecektir. 'Ümmetin sessizliğini sana şikayet ediyorum' diyen aziz şehidimizin dilekçesine yenileri eklenmeden mazlumlar için en gür sedamızla ses verelim."

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

