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Mısır'daki idamlara tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da Memur Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi

ERZURUM (AA) - Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da Memur Sen üyeleri Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.

Erzurum'da, Memur Sen İl Başkanı Abdullah Duman, sendikada basın açıklamasıyla Mısır'daki idamları kınadı.

Erzincan'da sendika temsilcisi Nebi Gül, sendika binasında yaptığı açıklamada, "Sisi cuntasının" bugüne kadar 165 masum insanı idam ettiğini hatırlattı.

Ağrı'da Memur Sen İl Başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında, İl Temsilcisi Süleyman Gümüşer, Sisi'nin meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı'nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyleyerek, "Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor." dedi.

Kars'ta da Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önünde basın açıklaması yapan Memur Sen İl Temsilcisi Ebubekir Keleş, "Sisi, Firavun'un Hazreti Musa'nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır'da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ardahan'da ise yazılı açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi Serkan Karataş, Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişinin bulunduğunu belirtti.

Tunceli'de Memur Sen İl Temsilciliğince yapılan açıklamada Mısır yönetimi kınanarak, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini lanetliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." diye konuştu.

Iğdır'da öğle namazı sonrası Ulu Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim-Bir-Sen Iğdır Şube Başkanı Erkan Çiğdem, Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Memur Sen tarafından Mısır idamlarına tepki olarak hazırlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi.

"Mısır'da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların iş birlikçi kuklaları, diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla 'diktatör' diyenler, cuntacı Sisi'yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar."

"Müslüman toplumlar kendi göbeğini kendi kesmeli"

Doğu Türkistan, Arakan, Suriye, Filistin ve Yemen gibi İslam dünyasında Müslüman kanının aktığı ifade edilen açıklamada, "Müslüman toplumların kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka yol yoktur." ifadelerine yer verildi.

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