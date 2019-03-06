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Mısır'daki idamlara tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi Erzurum'da Atatürk Üniversitesinde protesto edildi

İHH Erzurum İnsani Yardım Derneği mensubu gençler, Mısır'da geçen ay darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini protesto etti.

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki gösteride, boyunlarına idam cezasının sembolü olarak urgan geçiren İHH mensubu gençler, Mısır'da idam edilen 9 kişinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Çeşitli pankart ve dövizlerin de açıldığı gösteride yapılan basın açıklamasında, Sisi rejimi kınandı.

Dernek Sözcüsü Soner İzci, son idam kararlarıyla Mısır'da adalet, hak ve hukukun ayaklar altına alındığını söyledi.

Mısır'daki mahkemelerin "idam makinelerine" dönüştüğünü dile getiren İzci, "İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşların yeterli tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Sisi rejimi aleyhine sloganlar atılan protesto gösterisinde ayrıca idam edilen 9 kişinin isimleri okundu.

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