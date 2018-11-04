KAHİRE (AA) - Sina Yarımadası’nda yer alan, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal kabul edilen Musa Dağı'nın eteklerine insanlık anıtı dikilecek.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh turistik beldesinde dün gece başlayan Dünya Gençlik Forumu organizatörlüğü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, anıtın foruma katılan 72 farklı devletten heykeltıraş tarafından yapılacağı belirtildi.

İnsanlık anıtının bir kalp şeklinde düşünüldüğü ve kalbi oluşturacak olan bütün parçaların ölçülerinin, insanlar arasındaki eşitliği sembolize edeceği için aynı olacağı kaydedildi.

Anıtın yapımına 72 farklı devletten 32 ile 73 yaş arasında 400 civarında heykeltıraşın katılacağı, 68 heykeltıraşın Mısır’a geldiği diğerleri için de davetlerin yapıldığı öğrenildi.

Hazreti Musa'nın Cenab-ı Allah ile konuştuğu dağ olarak bilinen Musa Dağı'nın bulunduğu bölgede, Mısırlı Hristiyanlara ait çok sayıda manastır yer alıyor. Yahudiler tarafından da kutsal sayılan bölge, her yıl binlerce Müslüman ziyaretçiyi de ağırlıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi himayesinde düzenlenen ve 4 gün sürecek Dünya Gençlik Forumu'na 160 ülkeden 5 binden fazla genç katılımcı iştirak ediyor.

