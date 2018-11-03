Mısır'daki saldırıya kınama

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye bir telgraf göndererek saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Kral Abdullah, ülkesinin, terörle mücadele ile güvenliği koruma çabalarında Mısır'ın yanında yer aldığını kaydetti.

Katar'dan yapılan yazılı açıklamada da saldırı şiddetle kınanarak, her ne sebeple ve gerekçeyle olursa olsun şiddet ve terörün kesinlikle reddedildiği vurgulandı.

Mısır resmi haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır'a gönderdikleri telgrafta, saldırıyı kınayarak terör eylemi kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Yemen, Lübnan, Irak, ABD, İngiltere ve İsrail'in Kahire Büyükelçilikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, Arap Parlamentosu, Ezher, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İhvan, Hamas, Mısır'daki İngiliz ve Katolik kiliseleri, Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş tarafından yapılan yazılı açıklamalarda da saldırıya tepki gösterildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de Mısır'ın ve terörle mücadele eden tüm Arap ülkelerinin yanında olduklarına dikkati çekti.

Irak Dışişlerinden yapılan açıklamada da Mısır'la dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer alındığı ifade edildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Mısır'a gönderdiği telgrafta, ülkesinin terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer aldığını aktardı.

ABD, İngiltere ve İsrail'in Kahire Büyükelçiliklerinin sosyal paylaşım ağı Twitter hesaplarından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı duyuruldu.

İİT, ISESCO, Arap Birliği, Arap Parlamentosu, Ezher, İhvan ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu ile Mısır'daki İngiliz ve Katolik kiliselerinden yapılan açıklamalarda saldırı şiddetle kınanarak, bu olayın dini öğreti ve insani değerlerle bağdaşmadığı ifadesine yer verildi.

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen mayıs ayında da aynı manastırın yakınlarında iki otobüs ve bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

