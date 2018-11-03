HABER

Mısır'daki saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 03:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, BAE, Bahreyn, Katar, Yemen, Lübnan, Irak ve ABD, İngiltere ve İsrail'in Kahire Büyükelçilikleri, İİT, Arap Birliği, Arap Parlamentosu, Ezher, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği, ISESCO, İhvan, Hamas, Mısır'daki İngiliz ve Katolik kiliseleri, Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar, Yemen, Lübnan, Irak, ABD, İngiltere ve İsrail'in Kahire Büyükelçilikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, Arap Parlamentosu, Ezher, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İhvan, Hamas, Mısır'daki İngiliz ve Katolik kiliseleri, Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Mısır resmi haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır'a gönderdikleri telgrafta, saldırıyı kınayarak terör eylemi kurbanlarının yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Katar'dan yapılan yazılı açıklamada da saldırı şiddetle kınanarak, her ne sebeple ve gerekçeyle olursa olsun şiddet ve terörün kesinlikle reddedildiği vurgulandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye bir telgraf göndererek saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Kral Abdullah, ülkesinin, terörle mücadele ile güvenliği koruma çabalarında Mısır'ın yanında yer aldığını kaydetti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Filistin'in Kahire Büyükelçiliği ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Danışmanı ve Başkadı Şeyh Mahmud el-Hebbaş tarafından yapılan yazılı açıklamalarda da saldırıya tepki gösterildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de Mısır'ın ve terörle mücadele eden tüm Arap ülkelerinin yanında olduklarına dikkati çekti.

Irak Dışişlerinden yapılan açıklamada da Mısır'la dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi.

BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanlıklarından yapılan yazılı açıklamalarda, terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer alındığı ifade edildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Mısır'a gönderdiği telgrafta, ülkesinin terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer aldığını aktardı.

ABD, İngiltere ve İsrail'in Kahire Büyükelçiliklerinin sosyal paylaşım ağı Twitter hesaplarından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı duyuruldu.

İİT, ISESCO, Arap Birliği, Arap Parlamentosu, Ezher, İhvan ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu ile Mısır'daki İngiliz ve Katolik kiliselerinden yapılan açıklamalarda saldırı şiddetle kınanarak, bu olayın dini öğreti ve insani değerlerle bağdaşmadığı ifadesine yer verildi.

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen mayıs ayında da aynı manastırın yakınlarında iki otobüs ve bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!
İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralıİtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kınama mısır otobüse saldırı

En Çok Okunan Haberler

Derbide her şey var, kazanan yok!

Derbide her şey var, kazanan yok!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maç sonu kavga çıktı!

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özelleştirilen şeker fabrikasından çıkarılan işçilerden yol kapatma eylemi

Özelleştirilen şeker fabrikasından çıkarılan işçilerden yol kapatma eylemi

Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Düzce’de 3,6 büyüklüğünde deprem!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları belli oldu! Dikkat çeken turizm detayı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 planları belli oldu! Dikkat çeken turizm detayı

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Silopi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Terör örgütü yandaşları öğrenci yurduna gaz bombası attı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.