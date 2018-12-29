Mısır'daki terör saldırısına tepkiler

KAHİRE (AA) - Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Arap Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırı kınanarak, nedenleri ve gerekçesi ne olursa olsun şiddete karşı durulduğu belirtildi.

Bahreyn Dışişleri ise Manama'nın, terörle mücadelede Kahire ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği taziye mesajında, tüm insani ve örfi değerlere aykırı bu saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Başkanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.