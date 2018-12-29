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Mısır'daki terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 03:00 | Son Güncelleme

Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Arap Parlamentosu ile AB ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri tarafından saldırıyla ilgili kınama mesajları yayımlandı

KAHİRE (AA) - Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Arap Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'de turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırı kınanarak, nedenleri ve gerekçesi ne olursa olsun şiddete karşı durulduğu belirtildi.

Bahreyn Dışişleri ise Manama'nın, terörle mücadelede Kahire ile dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdiği taziye mesajında, tüm insani ve örfi değerlere aykırı bu saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı.

Ürdün Dışişleri Başkanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Tunus Dışişleri, Kahire'deki "terör saldırısını" kınayarak, Mısır halkı ve hükumetiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansında Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili de söz konusu saldırıya tepki gösterdi.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi, Mısır'ın terör ve aşırılıkla mücadelesinde dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, turist otobüsünü hedef alan eylemi "korkakça terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Kahire Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise saldırıda yaşamını yitirenlere başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da turistleri taşıyan otobüsü hedef alan bu çirkin terör saldırısının şiddetle kınandığı aktarıldı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketinin sözcüsü Davud Şihab, Avrupa Birliği'nin (AB) Mısır Büyükelçisi Ivan Surkos, İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi Geoffrey Adams, Filistin'in Mısır Büyükelçisi Diyab el-Luh da söz konusu terör saldırısını kınayan paylaşımlar yaptı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında, turist otobüsünü hedef alan saldırıda 3'ü turist 4 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Başsavcılık, olayla ilgili acilen soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır piramitlerinin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir turist otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiği kaydedilmişti.

Mısır Dışişleri söz konusu olayı "korkakça bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de otobüsün normal rotasının dışına çıkması, güzergahını değiştirerek güvenli yoldan gitmemesi neticesinde bu olayın meydana geldiğini kaydetmişti.

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