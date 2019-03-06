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Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 00:09 | Son Güncelleme

Kahire'de 22 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye çıktı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında istasyondaki trenlerin işletme müdürü ve iki işletme personelinin de bulunduğu 5 şüphelinin sorgulanmak üzere 4 gün gözaltına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Başsavcılık, daha önce soruşturma kapsamında 2 makinist ile yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda 27 Şubat'ta meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

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