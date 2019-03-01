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Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 02:39 | Son Güncelleme

Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı kararı

KAHİRE (AA) - Mısır Başsavcılığı, başkent Kahire'deki tren istasyonunda meydana gelen kazayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Başsavcı Nebil Sadık, 2 makinist ile tren istasyonunda görev yapan 4 çalışanın kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid, dün yaptığı açıklamada, Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda çarşamba günü sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 43 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

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mısır tren kazası

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