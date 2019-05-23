Mısır'daki Türkler ülkenin iş ve sanat camiasıyla bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır'da yaşayan Türkler, ülkenin iş, kültür ve sanat çevrelerinin ileri gelenleriyle başkent Kahire'de düzenlenen iftar programında buluştu.

Türk-Mısır İşadamları Derneği (TÜMİAD) ve Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, iki halkın tarihi, kültürel ve insani bağlara sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ve Mısır arasındaki ticari ilişkilere değinen Eruygur, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5,24 milyar doları geçerek rekor kırdığını söyledi.

Eruygur, "Bir önceki yılla kıyaslandığında Mısır'a ihracatımız yüzde 29,4 artışla 3,05 milyar dolar, ithalatımız yüzde 9,68 artışla 2,19 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mısır'ın Türkiye’ye yaptığı ihracat ise bu ülke için tarihi bir rekordur." dedi.

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AA muhabirine konuşan TÜMİAD Başkanı Atilla Ataseven, 2003'ten bu yana Mısır'da faaliyet gösteren derneğin 700'den fazla üyesi olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağladıklarını ifade etti.