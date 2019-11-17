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Mısır'daki "Vahat saldırısı" davasında Libya uyruklu sanığa idam cezası verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 19:26 | Son Güncelleme

Mısır'daki "Vahat saldırısı" davasında Libya uyruklu sanığa idam cezası verildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da askeri mahkeme, kamuoyunda "Vahat saldırısı" olarak bilinen davada, Libya uyruklu 1 sanık hakkında idam kararı verdi, 32 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır Ordu Sözcüsü Temir er-Rifai'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, askeri mahkeme, ekim 2017'de meydana gelen saldırıdan dolayı yargılanan Libya uyruklu sanık Abdurrahim Muhammed el-Mismari hakkında idam kararı verdi, 22’si tutuklu 10'u firari 32 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Rifai, aynı davada yargılanan 20 sanığın beraat ettiğini duyurdu.

Açıklamada askeri savcılığın, sanıkları, "El-Fetih adında yasa dışı bir örgüt kurmak, ekim 2017'de düzenledikleri saldırıda 11 polis subayını öldürmek, bazılarını rehin almak, silah ve mühimmatlarına el koymakla" suçladığı belirtildi.

Mahkeme, geçen 13 Ekim’de hakkında idam kararı verilen Libyalı sanık Mismari'nin dosyasını, görüşünü almak üzere ülke müftülüğüne göndermişti.

Mısır yasalarına göre sanığın 60 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunduğu belirtildi.

DEAŞ'a biat ettiğini daha önce açıklamış Sina Vilayeti Örgütü'ne bağlı militanlar, 20 Ekim 2017'de Giza kentinin güneyindeki Vahat çöl yolunda polis konvoyuna pusu kurmuştu. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, çıkan çatışmada polise bağlı 11 subay hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda 4'ü er, 1'i erbaş 5 askerin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.

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1 İdam dava mısır saldırı Vahat

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