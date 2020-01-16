Mısır'dan AA baskınıyla ilgili açıklama

Mısır İçişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine düzenlenen polis baskınıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu büronun "yalan" ve "olumsuz" bilgi yaydığını savundu.

Reuters'ın haberine göre açıklamada, "Milli güvenlik makamları, Türk elektronik medya komitelerinden birinin, bir daireyi muhalif faaliyetleri için merkez olarak kullandığını tespit etti" denildi. Bakanlık, bu faaliyetlerin arkasında Türkiye'nin ve Mısır'da terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler'in olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, Kahire'deki ofisine düzenlenen baskında bir Türk ve üç Mısır vatandaşı çalışanının polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü bildirmişti. Ajans, gözaltına alınan kişilerin, AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Abdelselam Muhammed, Hüseyin el Kabbani ve Hüseyin el Abbas olduğunu belirtti. AA haberinde, Muhammed'in Türkiye merkezli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı olduğu ifade edildi.

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