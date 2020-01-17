Mısır'dan AA çalışanları için talimat

Sınır dışı edilen Türk çalışan Hilmi Balcı, Türkiye'ye döndü.Mısır'da başsavcılık, Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine Çarşamba günü yapılan polis baskınında gözaltına alınan çalışanların serbest bırakılması için talimat verdi.

Savcılık kararı üzerine sınır dışı edilen Türk çalışan Hilmi Balcı, Cuma sabahı Türkiye'ye döndü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'da gözaltına alınan diğer üç çalışanlarının da kefaletle salıverilmesini beklediklerini söyledi.

Kahire'de gözaltına alınan dört AA çalışanından birinin Türk, diğer üçünün Mısır vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Ancak Mısır Başsavcılığının açıklamasında, gözaltındaki iki Türk ve üç Mısırlının serbest bırakılması için talimat verildiği belirtildi. Açıklamada, Türk vatandaşlarının sorgu sonrası sınır dışı edildiği, Mısırlıların ise 10 bin Mısır poundu (yaklaşık 3 bin 700 TL) kefaletle serbest bırakılacağı duyuruldu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine düzenlenen polis baskınıyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu büronun "yalan" ve "olumsuz" bilgi yaydığını savunmuştu.