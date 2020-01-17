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  4. Mısır'dan AA çalışanları için talimat

Mısır'dan AA çalışanları için talimat

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mısır Başsavcılığı, Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının serbest bırakılması için talimat verdi.

Mısır'dan AA çalışanları için talimat

Sınır dışı edilen Türk çalışan Hilmi Balcı, Türkiye'ye döndü.Mısır'da başsavcılık, Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine Çarşamba günü yapılan polis baskınında gözaltına alınan çalışanların serbest bırakılması için talimat verdi.

Savcılık kararı üzerine sınır dışı edilen Türk çalışan Hilmi Balcı, Cuma sabahı Türkiye'ye döndü.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır'da gözaltına alınan diğer üç çalışanlarının da kefaletle salıverilmesini beklediklerini söyledi.

Kahire'de gözaltına alınan dört AA çalışanından birinin Türk, diğer üçünün Mısır vatandaşı olduğu açıklanmıştı.

Ancak Mısır Başsavcılığının açıklamasında, gözaltındaki iki Türk ve üç Mısırlının serbest bırakılması için talimat verildiği belirtildi. Açıklamada, Türk vatandaşlarının sorgu sonrası sınır dışı edildiği, Mısırlıların ise 10 bin Mısır poundu (yaklaşık 3 bin 700 TL) kefaletle serbest bırakılacağı duyuruldu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı'nın Kahire'deki ofisine düzenlenen polis baskınıyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu büronun "yalan" ve "olumsuz" bilgi yaydığını savunmuştu.

Diplomatik tepki

AA çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. Mısır medyası, Kahire'nin de buna karşılık olarak Türk maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrdığını bildirmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "şiddetle kınadığı" olayla ilgili açıklamasında, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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