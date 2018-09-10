Mısır'dan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine tepki

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili kararın bozulması çağrısına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bachelet'in açıklamasının kınandığı belirtildi ve bunun, göreve başarısız bir başlangıç olduğu kaydedildi.

"Bachelet'in açıklamasını Mısır yargısına yönelik kabul edilemez bir haddi aşma" olarak nitelendiren Dışişleri Bakanlığı, yargı makamlarının hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu ve sanıkların kendilerini müdafaa hakkını kullanabilmesinin garanti altına alındığını vurguladı.

Bachelet, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine 1 Eylül'de başlamıştı.

Eski Şili Devlet Başkanı olan ve BM'deki görevine yeni başlayan Bachelet, dün yaptığı yazılı açıklamasında, aralarında Şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiye idam kararı verilmesinden çok büyük endişe duyduğunu belirtmiş ve kararın bozulması çağrısında bulunmuştu.

Mısır'da mahkeme önceki gün Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayları davasında yargılanan, aralarında şehit Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti. Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtilmişti.

