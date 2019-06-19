KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan "Muhammed Mursi'nin ani ölümü araştırılsın" açıklamasını "Mursi'nin ölümünün siyasallaştırıldığını" ileri sürerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir." denildi.

Mursi için "eski Cumhurbaşkanı" sıfatına yer verilmeyen açıklamada, "objektiflikten uzak ve şeffaflığa aykırı olduğu, çeşitli ihlaller ve sapmalar barındırdığı" ileri sürülen OHCHR Sözcüsü'nün ifadelerinin ülkede en üst düzeyde görüşüleceği kaydedildi.

- BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil soruşturma çağrısı

OHCHR Sözcüsü Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.