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Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığı: "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir"

KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan "Muhammed Mursi'nin ani ölümü araştırılsın" açıklamasını "Mursi'nin ölümünün siyasallaştırıldığını" ileri sürerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir." denildi.

Mursi için "eski Cumhurbaşkanı" sıfatına yer verilmeyen açıklamada, "objektiflikten uzak ve şeffaflığa aykırı olduğu, çeşitli ihlaller ve sapmalar barındırdığı" ileri sürülen OHCHR Sözcüsü'nün ifadelerinin ülkede en üst düzeyde görüşüleceği kaydedildi.

- BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil soruşturma çağrısı

OHCHR Sözcüsü Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanma, avukatı ve ailesiyle görüşme gibi konularda daha önce de çeşitli endişelerin dile getirildiğini hatırlatan Colville, "O (Mursi) ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla soruşturma, gözaltı koşullarının ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de kapsamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta toprağa verildi.

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