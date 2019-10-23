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Mısır'dan, Etiyopya Başbakanının açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 01:17 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in barajın inşaatıyla ilgili olarak gerektiğinde kendilerini savunacakları yönündeki açıklamalarını eleştirdi

KAHİRE (AA) - Mısır, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in "Hedasi Barajı inşaatını hiç kimsenin durduramayacağı ve gerekirse kendilerini savunacakları" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ahmed'in açıklamalarının büyük bir üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtildi.

Söz konusu açıklamaların, olumsuz ve kabul edilemez mesajlar içerdiğini aktaran Dışişleri Bakanlığı, askeri seçeneklerin değerlendirilebileceği yönündeki açıklamaların uygunsuz ve Afrika Birliği'nin kurucu kanun ve ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Mısır'ın her zaman, Hedasi Barajı meselesinin uluslararası hukuk ve meşruiyet ilkelerine dayalı müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı vurgulandı.

Ahmed'in Nobel Barış Ödülü almasının ardından sarf ettiği sözlerden endişe duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aslında bu durumun, Etiyopya'yı, diğer ülkelerin de çıkarlarını gözetecek kapsayıcı bir çözüme varılması için siyasi irade, esneklik ve iyi niyet göstermeye sevk etmesi gerekirdi." ifadeleri kullanıldı.

Ahmed dün, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisinde, Afrika'nın en büyüğü olacak barajın inşasını hiçbir gücün durduramayacağını ifade etmiş ve "Mısırlı kardeşlerimizden gelen askeri tehdide ve onların asılsız korkularına bakmaksızın barajın inşasına devam edeceğiz. Kendimizi savunacak yeterliliğe sahibiz ama savaş bir çözüm değil." şeklinde konuşmuştu.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililer arasında başlayan görüşmeler ay başında Mısır'ın ara bulucu talebi üzerine sekteye uğramıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Hedasi Barajı mısır

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