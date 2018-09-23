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Mısır'dan, Filistin'de uzlaşı için yeni öneri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Mısır yönetimi, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşmanın hayata geçirilebilmesi için yeni bir öneri sundu

KAHİRE (AA) - Gazze'yi dün ziyaret eden Mısır heyeti, Hamas yönetimine, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşmanın hayata geçirilebilmesi için yeni bir öneride bulundu.

Londra’dan Arapça yayın yapan El-Hayat Gazetesi’nin haberinde, Mısırlı heyetin, Gazze'de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüşmesinde, Filistinli gruplar arasında uzlaşma, İsrail ile ateşkes, geri dönüş gösterileri, BMGK’da Abbas'a destek verilmesi ve Gazze medyasında Abbas’a karşı yapılan eleştirilerin dozunun hafifletilmesi gibi konuların masaya yatırıldığı ifade edildi.

Haberde, Mısırlı heyetin Hamas'a, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşmanın hayata geçirilebilmesi için de yeni bir öneride bulunduğu kaydedildi.

Mısır'ın önerisinde, "Rami Hamdallah başbakanlığındaki Uzlaşı Hükümeti’nin istisnasız bütün bakanlık yetkililerinin Gazze’ye dönerek görevlerine başlaması, hükümetin polis, yargı ve maliye gibi kurumlarda daha etkin olması, bakanlıklarda Hamas tarafından atanan yetkililerin maaşlarının yarısının ikinci bir karara kadar Uzlaşı Hükümeti tarafından ödenmesi" gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Mısır heyetinin, Hamas ile yaptığı görüşmelerin olumsuz geçtiği ifade edilen haberde, Hamas'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) 27 Eylül’de yapacağı konuşmaya karşı çıktığı ve ayrıca Abbas’ın Gazze’ye yeni yaptırımlar uygulama tehdidinden de rahatsız olduğu dile getirildi.

Fetih Hareketi’nin Mısır heyetinden, öneriye 2017 yılında yapılan uzlaşma maddeleri arasında yer alan "1967 sınırlarında bir Filistin Devleti Kurulması" maddesine eski ve yeni fikirlerin eklenmesi ile Gazze’deki silahlı gruplarla ilgili düzenlemenin tekrar değerlendirilmesini içeren iki madde daha eklenmesini talep ettiği aktarıldı.

- İsrail'den Hamas'a gösterileri 500 metre uzakta yapın önerisi

Bu arada gazetenin haberinde, Mısır heyetinin Hamas'a İsrail tarafından bir mesaj ilettiği ve mesajda, "Gazzeli göstericilerin eylemlerini İsrail sınırından en az 500 metre uzakta yapmaları" istendiği dile getirildi.

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