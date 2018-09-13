Mısır'dan Gazze'ye Refah Sınır Kapısı tepkisi

Mısır yönetimi, Hamas'a bağlı Filistin emniyet güçlerinin Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapmasına tepki gösterdi.

Gazze emniyet güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafı yakınlarında bir otobüste arama yapmasına tepki gösteren Mısırlı yetkililer, sınır kapısındaki çalışmaları kısa süreli olarak askıya aldı. Sınır kapısının yaklaşık bir saat kapalı tutulmasının ardından işleyiş normale döndü.

Refah Sınır Kapısı Basın Sözcüsü Mutez Delul yaptığı yazılı açıklamada, Mısır tarafının kendilerine Refah Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların askıya alınmasının ardından işleyişin yeniden başladığı ve ilk otobüsün geçiş yaptığı bilgisini verdiğini belirtti.

Delul daha önce Gazze (Hamas'a bağlı) İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin, Mısır kapısı yakınlarında Gazze Şeridi'nden ayrılacak olan otobüsü durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Delul, Mısırlı yetkililerin, bunu Filistinli yetkililerin sadece sınır kapısında bulunmasına izin veren anlaşmaya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını aktarmıştı