Mısır'dan Gazze'ye Refah Sınır Kapısı tepkisi

Mısır yönetimi, Hamas'a bağlı Filistin emniyet güçlerinin Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapmasına tepki gösterdi.
Gazze emniyet güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafı yakınlarında bir otobüste arama yapmasına tepki gösteren Mısırlı yetkililer, sınır kapısındaki çalışmaları kısa süreli olarak askıya aldı. Sınır kapısının yaklaşık bir saat kapalı tutulmasının ardından işleyiş normale döndü.
Refah Sınır Kapısı Basın Sözcüsü Mutez Delul yaptığı yazılı açıklamada, Mısır tarafının kendilerine Refah Sınır Kapısı'ndaki çalışmaların askıya alınmasının ardından işleyişin yeniden başladığı ve ilk otobüsün geçiş yaptığı bilgisini verdiğini belirtti.
Delul daha önce Gazze (Hamas'a bağlı) İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinin, Mısır kapısı yakınlarında Gazze Şeridi'nden ayrılacak olan otobüsü durdurmasının ardından Refah Sınır Kapısı'ndaki çalışmalarını askıya aldığını açıklamıştı.
Ayrıca Delul, Mısırlı yetkililerin, bunu Filistinli yetkililerin sadece sınır kapısında bulunmasına izin veren anlaşmaya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını aktarmıştı
Mısır, zaman sınırlaması belirtmeden mayıs ayından bu yana açık tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nı, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında zaman zaman kısa süreliğine açıyordu.
Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.
İsrail kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.
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