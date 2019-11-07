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Mısır'dan, Hedasi Barajı görüşmeleriyle ilgili olumlu değerlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 07:13 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri: - "Üç ülke (Mısır, Etiyopya ve Sudan) arasında su kaynakları bakanları düzeyinde ve ABD ile Dünya Bankası'ndan temsilcilerin de katılımıyla 4 acil toplantı düzenlenmesi ve 15 Ocak 2020 tarihine kadar barajın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılmasına karar verildi"

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'nin başkenti Washington'da, Etiyopya'nın Nil suları üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlarının olduğunu bildirdi.

Hedasi Barajı krizinin çözümü için Washington'daki görüşmelere katılan Şukri, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlarının olduğunu ve baraj konusundaki müzakerelerle ilgili bir zaman çizelgesi oluşturulduğunu kaydetti.

Şukri, "Üç ülke arasında su bakanları düzeyinde ve ABD ile Dünya Bankası'ndan temsilcilerin de katılımıyla 4 acil toplantı düzenlenmesi ve 15 Ocak 2020 tarihine kadar barajın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Bu toplantılar kapsamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in davetiyle dışişleri bakanlarının katılacağı 2 toplantının daha düzenleneceğini aktaran Şukri, ancak bunların tarihleriyle ilgili bilgi vermedi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu 2 toplantının, 9 Aralık ve 13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca 15 Ocak 2020'ye kadar bir anlaşmaya varılamaması durumunda söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının, 2015 İlkeler Deklerasyonu'nun 10. maddesine müracaat edeceği belirtildi.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında imzalanan söz konusu deklerasyon, tarafların müzakerelerle bir çözüme varamaması durumunda ara bulucu talebinde bulunmasını öngörüyor.

Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine, görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de ABD'nin arabuluculuk çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri bakanları seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu, 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

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Hedasi Barajı

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