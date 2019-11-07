Mısır'dan, Hedasi Barajı görüşmeleriyle ilgili olumlu değerlendirme

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'nin başkenti Washington'da, Etiyopya'nın Nil suları üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı'yla ilgili gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlarının olduğunu bildirdi.

Hedasi Barajı krizinin çözümü için Washington'daki görüşmelere katılan Şukri, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlarının olduğunu ve baraj konusundaki müzakerelerle ilgili bir zaman çizelgesi oluşturulduğunu kaydetti.

Şukri, "Üç ülke arasında su bakanları düzeyinde ve ABD ile Dünya Bankası'ndan temsilcilerin de katılımıyla 4 acil toplantı düzenlenmesi ve 15 Ocak 2020 tarihine kadar barajın doldurulması ve çalıştırılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Bu toplantılar kapsamında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in davetiyle dışişleri bakanlarının katılacağı 2 toplantının daha düzenleneceğini aktaran Şukri, ancak bunların tarihleriyle ilgili bilgi vermedi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu 2 toplantının, 9 Aralık ve 13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.