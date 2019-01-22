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Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi öldürüldü" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Mısır'dan "İhvan üyesi 5 kişi öldürüldü" açıklaması

KAHİRE (AA) – Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin başkent Kahire'de düzenledikleri operasyonda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 5 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri Ulusal Güvenlik Teşkilatı (İçişleri istihbaratı), polis, asker ve kritik devlet kurumlarına saldırı hazırlığındaki İhvan üyesi 5 kişinin bulunduğu binaya operasyon düzenleyerek, içerideki 5 kişiyi ölü ele geçirmiştir." denildi.

Operasyonun Kahire'nin kuzeyindeki Obur bölgesinde terk edilmiş bir fabrikaya düzenlendiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınanların olup olmadığı hakkında ise bilgi verilmedi.

İhvan yöneticilerinden ise konu ile ilgili bir değerlendirme veya açıklama yapılmadı.

Muhalifler bu tür operasyonları "tasfiye", güvenlik güçleri "terörle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ihvan Müslüman Kardeşler Teşkilatı

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