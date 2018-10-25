Mısır'dan, İsrail'in Hristiyan din adamlarına yönelik saldırısına kınama

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı ve Ezher Kurumu, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kıpti Hristiyan din adamlarına yönelik saldırısını kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Mısır Ortodoks Kilisesine bağlı olan Sultan Manastırı'nın restore edilerek geri kazanılması hakkının desteklendiği, İsrail'in haksız uygulama ve saldırılarına karşı Kıpti Kilisesi ile dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin, Kıpti din adamı ve keşişlere saldırması kınandı ve bu saldırıların, İsrail'in kilise ve cami ayrımı yapmaksızın suç işlemeye devam ettiğini kanıtladığı kaydedildi.

Ezher, uluslararası camiaya, bu tür suçların işlenmesinin önüne geçmesi ve Filistin halkının bağımsız devletini kurma mücadelesine destek vermesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise din adamlarına yönelik saldırı kınanarak, kutsal kabul edilen mekanlara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün Kıpti Hristiyan din adamlarının "Eski Şehir" bölgesinde yer alan kiliselerinin restorasyonuna izin verilmemesini protesto etmek için düzenlediği gösteriye müdahalede bulunmuş, bazı Hristiyan din adamlarını darbeden polis, birini de gözaltına almıştı.

