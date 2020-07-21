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  4. Mısır’dan Libya’ya Asker Göndermenin Önünü Açacak Tasarıya Onay

Mısır’dan Libya’ya Asker Göndermenin Önünü Açacak Tasarıya Onay

21.07.2020 03:37 | Son Güncelleme

Mısır’da meclis, Cumhurbaşkanı Adulfettah El Sissi’ye terörist gruplarla ve milislerle mücadele için yurt dışına asker gönderme yetkisi verdi

Mısır’dan Libya’ya Asker Göndermenin Önünü Açacak Tasarıya Onay

Mısır’da meclis, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi’ye terörist örgütler ve milislerle mücadele için yurtdışına asker gönderme yetkisi verdi. Meclisten geçen bu kararla birlikte Libya’ya olası bir askeri müdahaleye de yeşil ışık yakılmış oldu.

Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez El Sarrac’ın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerle çatışıyor.

Sissi geçen hafta yaptığı açıklamada Mısır’ın ulusal güvenliğini tehdit eden bir durum karşısında tepkisiz kalmayacağını bildirmişti.

Mısır, Libya’daki çatışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’yla birlikte Hafter güçlerine destek verirken; Türkiye ve Katar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor.

Libya’da asker bulunduran Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destekle Hafter güçlerinin başkent Trablus’a yönelik saldırısında geri çekilmesini sağlamıştı.

Mısır ise Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin 2011’deki ölümünün ardından ülkedeki militanlara yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Ülkenin doğusunda Hafter’e bağlı yönetim Türkiye’ye askeri olarak karşılık verebilmek için Kahire’den Libya’ya asker yollamasını istemişti.

Meclisten oy birliğiyle geçen tasarı metninde Libya ya da Türkiye’nin isimleri ya da asker göndermek için bir takvim yer almıyor.

Mısır devlet televizyonundaysa tasarının kabul edilmesinin ardından “Mısır ve Libya, tek halk, tek kader” yazıları yayınlandı.

Oylamadan kısa süre önce Başkan Donald Trump ve Sissi’nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “İki lider Libya’da ateşkes ile ekonomik ve siyasi müzakereler aracılığıyla gerilimin azalması acil ihtiyacının altını çizdi” denildi.

Trump, Türkiye’yi Libya’daki pozisyonu dolayısıyla sık sık eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da telefonda konuştu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Macron’a çatışmaların yabancı güçlerin ve silahların varlığı nedeniyle derinleştiğini söylediği kaydedildi.

Türkiye’nin desteklediği, Sarrac’ın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler Libya’nın merkezindeki Sirte kentine doğru ilerliyor ve burayı Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’ndan geri almayı hedefliyor. Sirte ülkede petrol ihracatı yapılan limanlara açılan kapı konumunda. Sissi, Sirte’nin Mısır’ın kırmızı çizgisi olduğunu söylemişti.

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