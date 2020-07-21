Mısır’dan Libya’ya Asker Göndermenin Önünü Açacak Tasarıya Onay

Mısır’da meclis, Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi’ye terörist örgütler ve milislerle mücadele için yurtdışına asker gönderme yetkisi verdi. Meclisten geçen bu kararla birlikte Libya’ya olası bir askeri müdahaleye de yeşil ışık yakılmış oldu.

Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez El Sarrac’ın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçlerle çatışıyor.

Sissi geçen hafta yaptığı açıklamada Mısır’ın ulusal güvenliğini tehdit eden bir durum karşısında tepkisiz kalmayacağını bildirmişti.

Mısır, Libya’daki çatışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya’yla birlikte Hafter güçlerine destek verirken; Türkiye ve Katar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor.

Libya’da asker bulunduran Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği destekle Hafter güçlerinin başkent Trablus’a yönelik saldırısında geri çekilmesini sağlamıştı.