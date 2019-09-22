KAHİRE (AA) - Mısır makamları, uluslararası medyaya, "sosyal paylaşım sitelerine haber kaynağı gibi güvenmemeleri" çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Bilgi Servisi tarafından uluslararası basın ve Mısır'daki muhabirleri için yapılan yazılı açıklamada, uluslararası medyanın, Kahire'de akredite muhabirleri aracılığıyla son 24 saatte gerçekleştirdiği yayınların yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda, gazetecilere ve tüm medyaya, evrensel kabul görmüş gazetecilik ve medyanın profesyonel kurallarına bağlı kalmanın önemini bir kez daha hatırlatıyoruz." denildi.

Bu kuralların en önemlilerinden birinin de "muhabirlerin kendilerinin tanık olduğu ya da güvenilir ve olaya birebir kendileri tanık olmuş bilgi kaynaklarından alınan haberlerin yayınlanması, bunun dışındakilerin verilmemesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sahte hesapların ve kaos ortamının bulunduğu sosyal medya hesaplarına haber kaynağı gibi güvenilmemesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya kullanımının, gelişmiş ülkelerde daha farklı olduğu belirtilen açıklamada, bu kaynaklara sıkı kontroller yapıldıktan ve güvenilirlik açısından birçok aşamadan geçildikten sonra başvurulabildiği kaydedildi.