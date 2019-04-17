Mısır'dan Sudan'a üst düzey heyet

KAHİRE (AA) – Mısır, ordunun yönetime el koyduğu Sudan'a üst düzey bir heyet gönderdi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, ziyaret Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesinin ardından gerçekleşti.

Üst düzey heyetin kimlerden oluştuğuna dair bilgi paylaşılmayan haberde, ziyaretin Mısır'ın Sudan halkının tercihlerine verdiği tam destek çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan dün akşam telefonda görüşmüştü. Sisi görüşmede Mısır'ın Sudan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.