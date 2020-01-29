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Mısır'dan taraflara, "sözde Orta Doğu barış planını dikkatli inceleyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 00:55 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti" ifadesinin kullanılmaması dikkat çekti

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, Filistin ve İsrailli taraflara, "ABD Başkanı Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' diye adlandırdığı sözde barış planı"nı dikkatlice inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin, ABD'nin Orta Doğu'da barış ve istikrara katkıda bulunacak olan Filistin meselesine adil ve kapsayıcı bir çözüm bulma girişimlerini takdirle karşıladığı ifade edildi.

Filistin ve İsrail tarafına ABD'nin söz konusu girişimini iyi bir şekilde inceleme çağrısında bulunulan açıklamada, "Mısır, Filistin halkının uluslararası prensipler çerçevesinde Filistin topraklarında bağımsız bir devlet kurması ve barış içinde yaşaması noktasından hareketle ABD'nin çözüm önerisini incelemesinden yanadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin ve İsrail yönetiminden ABD gözetiminde barış görüşmelerinin başlatılabilmesi için diyalog kapılarını açmaları da istendi.

- "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti" ifadesi kullanılmadı

Mısır yönetimi Filistin ile ilgili alışılagelen klasik açıklamanın dışına çıktı. Bu zamana kadar yapılmakta olan bütün açıklamalarda kullanılan "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti" ifadesinin metinde yer almaması dikkat çekti.

Söz konusu ifadelerin açıklama metninden çıkarılması, "Sisi yönetiminin, ABD'nin sözde barış planına zımni desteği" olarak değerlendirildi.

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