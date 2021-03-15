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Mısır’dan Türkiye’ye İlişkileri Normalleştirme Şartı

15.03.2021 05:47 | Son Güncelleme:
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Mısır’dan Türkiye’ye İlişkileri Normalleştirme Şartı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye’nin Mısır’ın ilkeleri ve amaçlarıyla uyum göstermesi gerektiğini söyledi.

Shoukry, iki ülke arasında temasın olduğunu doğruladı ancak bunun sınırlı olduğunu söyledi.

Ankara’yla Kahire arasındaki ilişkiler Mısır ordusunun ülkenin demokratik olarak seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013’te devirmesinden sonra donmuştu.

Shoukry, Türkiye’yle diplomatik çerçeve dışında bir iletişim olmadığını belirtti ve Türkiye’den Mısır’ın ilkeleri ve amaçları doğrultusunda gerçek hareketler geldiği takdirde ilişkilerin normale dönmesi için temel oluşacağını söyledi.

Türkiye’den yetkililer geçen hafta Ankara’yla Kahire arasında diplomatik temasların başladığını belirtmiş ve Ankara’nın daha fazla işbirliği aradığını kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temasların en üst düzeyin bir altında gerçekleşmekte olduğunu söylemişti.

Mısır istihbarat kaynakları Türkiye’nin iki ülke arasında işbirliğini görüşmek için bir toplantı önerdiğini belirtmişti.

Shoukry ayrıca Katar’dan olumlu mesajlar geldiğini açıkladı.

Mısır ve Körfez müttefikleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Doha’yla diplomatik, ticaret ve seyahat ilişkilerini yeniden düzenleme kararı almışlardı.

2017’de bu ülkeler Katar’ın teröre destek verdiğini iddia ederek ilişkileri kesmişti.

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