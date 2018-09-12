Mısır'dan, ülkedeki toplu idam kararlarını eleştiren AB'ye tepki

KAHİRE (AA) - Mısır, Avrupa Birliği'nin (AB), Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin, Mısır'da mahkeme tarafından İhvan üyesi 75 kişiye idam cezası verilmesine dair "sanıkların adil yargılanma haklarıyla ilgili ciddi şüpheler olduğunu" ifade eden açıklamaları tepkiyle karşılandı.

AB'nin açıklamalarının, "objektifliği bulunmadığı ve tekrar eden bir yaklaşım olduğu" savunulan açıklamada, Mısır'ın, diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı olduğu ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesine Avrupa Komisyonu da dahil üye tüm ülkelerin uyması gerektiği belirtildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, yaptığı yazılı açıklamada, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını anımsatarak, "Üstelik, bu davanın koşulları, usule uygunluk ve özellikle de sanıkların adil yargılanma hakları konusunda ciddi şüpheler doğurmaktadır." uyarısında bulunmuştu.