Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı.Mısır Polisi Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine dün akşam saatlerinde baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldı. AA'dan yapılan açıklamaya göre polis ekipleri ofisin güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Ofiste arama yapan polis, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına da el koydu. AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı internet sayfası üzerinden yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada büroya yapılan baskın ve çalışanların gözaltına alınmasının "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca "AA’ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.