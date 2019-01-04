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Mısır'ın "çılgın" domatesi herkesin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

Mısır'da halk arasında "çılgın" olarak adlandırılan sırık domatesi, hem üreticinin hem de işçilerin yüzünü güldürüyor - Rekoltesi yüksek olan ve Suudi Arabistan, Suriye ve Irak'a ihraç edilen sırık domatesi hasadında erkeklerin yanı sıra kadınlar da çalışıyor

KAHİRE (AA) - ESMA AHMED/RABİ EBU ZAMİL - Mısır'da sürekli değişen fiyatı nedeniyle halk arasında "çılgın" olarak adlandırılan sırık domatesi, yüksek rekoltesi sayesinde hem üreticinin hem de tarladaki işçilerin yüzünü güldürüyor.

Başkent Kahire'nin güneybatısında bulunan El-Feyyum ilinde, sırık domatesi hasadı için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Feyyum'un Kalemşah Köyü'nde domates yetiştiriciliği yapılan bir tarlada işçilerden sorumlu olan Bekri Feracullah, AA muhabirine neden sırık domatesi yetiştiriciliğini tercih ettiklerini anlattı.

Diğer türlere göre sırık domatesin daha kârlı olduğunu söyleyen Feracullah, domatesin Rosalin, Feyruz, 705, 706, Lemis, 010 ve 935 gibi türleri olduğunu ancak yıl içinde pek çok kez toplanması ve büyük kâr getirmesi nedeniyle sırık domates yetiştirmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Domates ekimine ağustos ayında başladıklarını belirten Feracullah, aralık ayında başlayan hasat işleminin ise haziran sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

- Domatesler bir çok ülkeye ihraç ediliyor

Çiftçinin becerisine ve tarlasına gösterdiği özen ve ilgiye göre 4 bin 200 metrekarelik bir araziden yıllık 50-80 ton ürün elde ettiklerini kaydeden Feracullah, sırık domatesini daha çok Suudi Arabistan, Suriye ve Irak'a ihraç ettiklerini belirtti.

"Yüksek kâr elde etmek için ekim ve gübreleme işlemine büyük meblağlar tahsis ediyoruz. 4 bin 200 metrekarelik bir arazi için yaptığımız harcama 100 bin cüneyhi (5 bin 500 dolar) geçiyor. Buna tarlanın temizliği, zararlı haşerat ve hastalıklarla mücadele ve işçi ücretleri de eklenince maliyet yüksek oluyor." diyen Feracullah, piyasanın dalgalı olmaması durumunda tek toplamada 20 ile 35 bin cüneyh (bin 111 ila bin 940 dolar) arasında bir gelir elde ettiklerini aktardı.

- Kadınlar domates toplayarak ev ekonomisine katkı sağlıyor

Bir işçinin günlük 120 cüneyh (6.5 dolar) ücret aldığını belirten Feracullah, domateslerin toplanmasından ayıklama ve kasalara yerleştirilmesine kadar geçen aşamalarda erkeklerin yanı sıra kadınların da çalıştığını vurguladı.

Tarlada çalışan kadınlar da ev ekonomisine katkı sağlamak ve yaşam standartlarını bir nebze de olsa yükseltmek için "kolay ve kârlı" olduğunu söyledikleri bu işte çalıştıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Feyyum mısır sırık domatesi

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