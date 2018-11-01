KAHİRE (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Kahire ofisi, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Aon Hewitt'in 2018 "çalışan bağlılığı" araştırmasında Mısır'ın "en iyi iş yeri" seçildi.

AA muhabirine konuşan THY Kahire Müdürü Bilal Çelik, Mısır ekibi olarak böyle bir ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Takım çalışmasının en önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Çelik, "Bu ödüllerin alınmasında en çok payı olan çalışma arkadaşlarımızın bizi en iyi işveren olarak isimlendirmeleri gururumuza gurur kattı. Takım çalışması bizim için sadece birlikte çalışmak değil, birlikte düşünmek ve birlikte karar verip uygulamaya koymak anlamına gelmektedir." dedi.

- THY Mısır'a haftada 44 sefer düzenliyor

Mısır uçuşlarına 1956'da başkent Kahire ile başlayan THY, halen Kahire, İskenderiye, Hurgada ve Şarm eş-Şeyh olmak üzere 4 noktaya haftada 44 sefer düzenliyor. Ayrıca uçak durumuna göre Luksor'a da seferlerin başlatılması planlanıyor.

Mısır genelinde 66 çalışanı bulunan THY, 2017 yılında Mısır-Türkiye arasındaki tarifeli seferlerle 583 bin yolcu taşıdı.

