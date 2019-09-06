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Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölen oğlu defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Çarşamba akşamı hayatını kaybeden küçük oğlu Abdullah Mursi gece saatlerinde defnedildi.Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi için gece saatlerinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Çarşamba akşamı hayatını kaybeden küçük oğlu Abdullah Mursi gece saatlerinde defnedildi.
Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi için gece saatlerinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Abdullah Mursi’nin cenaze töreni geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Abdullah Mursi, 17 Haziran’da duruşması esnasında fenalaşarak hayatını kaybeden babasının yanına defnedildi. Mursi ailesinin Avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, 25 yaşında hayatını kaybeden Abdullah Mursi’nin cenaze törenine hapiste bulunan kardeşi Usame Mursi’nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi. Abdulmaksud, “Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Abdullah Mursi, Kahire’nin doğusundaki Medinet Nasr semtinde bulunan mezarlıkta defnedildi" ifadelerini kullandı.
Muhammed Mursi’nin büyük oğlu Ahmed Mursi, kardeşi Abdullah’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybettiğini söylemişti.

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