Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısından Hedasi Barajı müzakereleri açıklaması

KAHİRE (AA) - Mısır'ın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hicazi, Washington’da bugün yapılacak Hedasi Barajı görüşmeleri öncesinde, ülkesinin, Etiyopya’nın Güney Afrika'nın ara buluculuk yapması önerisine mesafeli durduğunu söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Hicazi, Mısır yönetiminin, Etiyopya’nın Hedasi Barajı görüşmelerinde Güney Afrika’nın ara bulucu olması konusundaki önerisini saygıyla karşıladığını, ancak buna mesafeli olduğunu dile getirdi.

Addis Ababa’nın, ABD’nin ara buluculuğunu sona erdirerek, yeni bir ara bulucu ile müzakerelere devam etmek istediğinin altını çizen Hicazi, "Bu, sonu gelmez müzakere dönemini başlatır. Etiyopya’nın yeni bir ara bulucu isteyerek, ABD gözetiminde yapılan 5 görüşmeyi boşa çıkaracak bir adım atmasına fırsat verilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Etiyopya’nın "Mavi Nil üzerindeki tutkularının sınırı olmadığını" ifade eden Hicazi, “Öyle anlaşılıyor ki; Addis Ababa müzakereleri sürüncemeye sokmaya çalışarak, Nil üzerindeki gizemli proje hedefini saklamak istiyor." dedi.