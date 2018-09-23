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Mısır'ın etrafı hurma bahçeleriyle çevrili köyünde hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:03 | Son Güncelleme

Mısır'ın Feyyum ilinde etrafı hurma bahçeleriyle kaplı olan Fanus köyü sakinleri hurma hasadına başladı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın hurma bahçeleriyle çevrili Fanus köyünün sakinleri, aylardır bekledikleri hurma hasadına başladı.

Sıcak havanın hakim olduğu ülkede, tepesindeki salkımlara ulaşmak için hurma ağaçlarına güçlükle tırmanan köy sakinleri, tüm zorluğuna rağmen geçimlerini temin ettikleri bu işi yıllardır yapıyor.

Feyyum ilinin Tamiyya ilçesinde bulunan Fanus köyünde hurma bahçelerinde çalışan işçiler, görev paylaşımı yaparak güne başlıyor. Bazıları ağaçlara tırmanıp hurma salkımlarını toplarken, bir kısmı da hurmaların paketlenip kamyonetlere yüklenmesi görevini üstleniyor.

Hurma bahçelerinin arasından geçilerek ulaşılan köyde neredeyse her evin önünde hurma ağaçlarını görmek mümkün.

Ayrıca köyü ziyarete gelenleri yönlendirmek amacıyla yol üzerine hurma bahçelerini gösteren tabelalar da konulmuş.

Hurma ticareti ile uğraşan Muhammed Ali Abdullatif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Feyyum ilinde yaklaşık bir milyon hurma ağacı olduğunu ve hurmanın birçok çeşidinin yetiştirildiğini söyledi.

Abdullatif, hurma ezmesi yapılan "Es-Sivi", kurutularak satılan "El-Hayani" ve uzun kırmızı hurma olan Zağlul cinsleri gibi bilinen hurmaların köylerinde yetiştiğini aktardı.

Her bir ağacın 50 yıl boyunca 75 ila 125 kilogram arasında hurma verdiğini ifade eden Abdullatif, bahçe sahiplerinin ayrıca palmiye dallarını satarak da gelir elde ettiğini belirtti.

Abdullatif, ağaç dallarının tarihten bugüne hasır tabak, tencere, sepet ve süs eşyası gibi çeşitli objelerin üretimi için kullanıldığını ifade etti.

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Fanus köyü mısır

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