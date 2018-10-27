HABER

"Mısır'ın Gazze'deki ateşkes çabaları sürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 04:17 | Son Güncelleme

Hamas, Mısır'dan, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes çabalarını durdurmasını istediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı

Hamas, Mısır'dan, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes çabalarını durdurmasını istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail basınında yer alan "Hamas'ın Mısır'dan İsrail'le ateşkes çabalarını durdurmasını istediği" yönündeki haberleri yalanlayarak, "Mısır'ın Gazze'deki ateşkes çabaları sürüyor." ifadesini kullandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtmişti.

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini duyurmuştu.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli yaralanmıştı.

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
GÜNCELLEME - İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyorGÜNCELLEME - İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor
İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklamasıİlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Gazze Hamas mısır

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Antalya ve İzmir'de deprem

Antalya ve İzmir'de deprem

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya oldu! Ali Yerlikaya kimdir?

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İlber Ortaylı'dan yeni Atatürk ve Samsun açıklaması

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.