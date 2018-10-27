Hamas, Mısır'dan, İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes çabalarını durdurmasını istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail basınında yer alan "Hamas'ın Mısır'dan İsrail'le ateşkes çabalarını durdurmasını istediği" yönündeki haberleri yalanlayarak, "Mısır'ın Gazze'deki ateşkes çabaları sürüyor." ifadesini kullandı.

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Gazze'den İsrail tarafına 14 roket atıldığı ve bunlardan 8'inin orduya ait Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi yakınında askeri bir noktaya hava saldırısı sonucu hastanede hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Görgü tanıkları, hastanede meydana gelen hasar neticesinde kırılan cam parçaları ve duvardan sıçrayan taşlardan bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığını belirtmişti.

Gazze'deki Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in bombardımanında şu ana kadar can kaybı rapor edilmediğini duyurmuştu.

Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde, 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180 Filistinli yaralanmıştı.

