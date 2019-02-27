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"Mısır'ın idam kararları zalimce"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği: - "Mısır'ın (idam) kararları zalimce bir uygulama. İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor"

SÜLEYMANİYE (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları iddiasıyla 9 gencin idam edilmesini "zalimce bir uygulama" olarak nitelendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadaği, Mısır’daki idam kararına sert tepki gösterdi.

Mısır'daki idam kararlarının lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Karadaği, "İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor." dedi.

Karadaği, Mısır'daki yargılamaların adaletli olmadığını vurgulayarak, "Gayrimeşru cuntacı Mısır hükümetinin suçları karşısında sessiz olan ülkelerin Abdülfettah es-Sisi'nin suç ortağıdır." ifadesini kullandı.

- İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği İdam kararları mısır

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