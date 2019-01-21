Mısır'ın kadim ilim yuvaları: Kuttab

KAHİRE (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'da Yusuf el-Karadavi ve Mutevelli eş-Şaravi gibi dünyaca ünlü pek çok alimin temel eğitimlerini aldığı ilk merkezler olan kuttablar, okul öncesi dönemde çocukların okuma-yazma, matematik ve Kur'an-ı Kerim öğrendikleri kadim eğitim merkezleri olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Dört yaş üstü çocukların kabul edildiği ve daha çok Kur'an-ı Kerim ezberine yoğunluk verilen bu kurumlar Mısır'ın köy, kasaba, ilçe ve kentlerinde hala yaygın şekilde hizmet veriyor.

Öğretmen ile ilk kez bu kurumlarda tanışan çocuklar burada Kur'an-ı Kerim ezberinin yanı sıra okuma-yazma ve matematik gibi dersler de görüyor.

Türkiye'deki camilerde yaz aylarında çocuklar için açılan Kur'an Kurslarına benzeyen ve eğitim sistemi olarak Osmanlı medrese usulünü andıran bu kadim eğitim kurumları, diğer İslam ülkelerine nazaran Mısır'da çok daha gelişmiş ve yaygın bir şekilde faaliyet göstermiş ve göstermeye de devam ediyor.

- Aileler çocuklarını para ödeyerek buralarda okutuyor

Bu kurumlarda okuyan çocuklara herhangi bir diploma veya belge verilmemesine rağmen Mısırlı aileler, çocuklarının küçük yaştan itibaren Kur'an-ı Kerim ile tanışması ve hafızalarının Kur'an hıfzı ile açılması için hocalara para vererek onları buralarda okutmayı tercih ediyor.