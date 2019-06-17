Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kimdir?

Darbe’nin ardından hakkında açılan "Hapishaneler baskını" davasında, Mursi idama mahkum edildi. Ancak bir buçuk yıl sonra Yüksek Mahkeme kararı bozarak Mursi’nin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Makine mühendisi olan Muhammed Mursi, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin Başkanlığını da yapan Mursi, 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda milletvekilliği yapmıştı.

24 Temmuz 2012'de Mursi'nin Cumhurbaşkanlığını kazandığı resmen açıklandı ve Mursi, 30 Temmuz 2012'de yemin ederek görevine başladı.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012 yılında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi, kamuoyunda "Hamas adına casusluk ve Vadi Natrun Hapishanesi'nden kaçış" olarak bilinen dava için bugün hakim karşısına çıkmıştı. Hakimden söz alarak konuşan Mursi, konuşmasının ardından baygınlık geçirmiş ve mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

